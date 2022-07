Ansia per Pippo Baudo dopo le notizie sulla sua salute. Il figlio: “Voglio stargli vicino” (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono diversi mesi che uno dei più grandi e intramontabili simboli della storia del piccolo schermo italiano non si fa vedere in quello che da sempre è il suo habitat naturale. Pippo Baudo è letteralmente sparito da programmi, salotti del settore e non concede interviste da mesi. Il cantante Alessandro Baudo, figlio che, per anni, aveva creduto di essere suo nipote, ha fornito notizie a proposito delle sue condizioni di salute. Quella storia ha sempre fatto scalpore, impossibile non sia altrimenti. Alessandro Baudo vive in Australia, per tutta la sua infanzia, adolescenza e anche da adulto ha creduto di essere figlio di Mirella Adinolfi e di Tullio Formosa. Nel 1996 ha però scoperto che il padre biologico fosse in realtà Pippo ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono diversi mesi che uno dei più grandi e intramontabili simboli della storia del piccolo schermo italiano non si fa vedere in quello che da sempre è il suo habitat naturale.è letteralmente sparito da programmi, salotti del settore e non concede interviste da mesi. Il cantante Alessandroche, per anni, aveva creduto di essere suo nipote, ha fornitoa proposito delle sue condizioni di. Quella storia ha sempre fatto scalpore, impossibile non sia altrimenti. Alessandrovive in Australia, per tutta la sua infanzia, adolescenza e anche da adulto ha creduto di esseredi Mirella Adinolfi e di Tullio Formosa. Nel 1996 ha però scoperto che il padre biologico fosse in realtà...

