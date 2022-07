Andria | case affittate a immigrati anziché a italiani | la miracolosa “rivoluzione accogliente” della diocesi

(Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug —agliagli: così può essere riassunto il progetto Dall’esclusione all’inclusione, portato avanti dal sacerdotedie responsabileCasa di Accoglienza Santa Maria Goretti, don Geremia Acri. Adlein affitto vanno agliUn’iniziativa che, a detta dei promotori, sta rivoluzionando il sistema di accoglienza dei braccianti agricoli extracomunitaria ad, in Puglia, ed è basata su tre principi: l’ordine, l’accompagnamento e la manutenzione. Sono già dunque centinaia gli extracomunitari sistemati in affitto in appartamenti privati. Con buona pace degli ...

E' così che don Geremia Acri , sacerdote della diocesi die responsabile della Casa di ... Così 'i cittadini andriesi proprietari dilo chiamano per affittare ai migranti invece che agli ...... Accoglienza, la rivoluzione di Don Geremia: "Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti" Il modello proposto in Puglia dal sacerdote prende piede. "Qualcosa di inedito e utopistico in Italia", commenta Yvan Sagnet, presidente dell'Associazione No Cap ...