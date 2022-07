Analisi ascolti tv 17 luglio 2022: Serena Rossi da sola batte Canale 5 e Italia1 messe assieme. Day time: boom di Paoletta Egonu & co. e del Tour (Di lunedì 18 luglio 2022) ascolti al top: Tg1 delle 20.00 a 3,446 milioni e 26,8%; ore 13.30 a 3,390 milioni e 28,2%. Reazione a catena seconda parte a 3,171 milioni e 27,8%. Niente Motori o quasi, niente tennis, ma una buona razione di ciclismo col Tour de France sempre capace di sorprendere. Coi Mondiali di Atletica Leggera, la Volley International League (vinta dalle Azzurre in finale col Brasile con la solita super Paola Egonu) e il calcio femminile (ma senza l’Italia) non erano solo gli sport più popolari ad essere protagonisti nella griglia generalista domenica 17 luglio. In prima serata su Rai 1 è andata in onda la replica dell’ultima puntata di Mina Settembre, nell’anniversario della strage di Via D’Amelio Canale 5 ha riproposto la fiction Paolo Borsellino, Rai2 ha puntato sui telefilm 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star, Rai3 ha ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 18 luglio 2022)al top: Tg1 delle 20.00 a 3,446 milioni e 26,8%; ore 13.30 a 3,390 milioni e 28,2%. Reazione a catena seconda parte a 3,171 milioni e 27,8%. Niente Motori o quasi, niente tennis, ma una buona razione di ciclismo colde France sempre capace di sorprendere. Coi Mondiali di Atletica Leggera, la Volley International League (vinta dalle Azzurre in finale col Brasile con la solita super Paola) e il calcio femminile (ma senza l’Italia) non erano solo gli sport più popolari ad essere protagonisti nella griglia generalista domenica 17. In prima serata su Rai 1 è andata in onda la replica dell’ultima puntata di Mina Settembre, nell’anniversario della strage di Via D’Amelio5 ha riproposto la fiction Paolo Borsellino, Rai2 ha puntato sui telefilm 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star, Rai3 ha ...

Pubblicità

emabrue : Analisi ascolti tv 17 luglio 2022: Serena Rossi da sola batte Canale 5 e Italia1 messe assieme. Day time: boom di… - zazoomblog : Analisi ascolti tv 17 luglio 2022: Serena Rossi da sola e in replica batte le repliche di Canale 5 e Italia1. Day t… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv sabato 16 luglio 2022, The Voice Senior 16.4%, Lo Show dei Record 12.4% - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 15 luglio 2022 Top Dieci 17.3%, New Amsterdam 10.7% - infoitcultura : Ascolti Tv analisi 14 luglio 2022: Delogu e De Martino se la cantano e se la suonano. Draghi out: Maggioni flop, “Z… -

Il sabato Sportitalia dedicato alle amichevoli di Inter e Milan porta buoni ascolti Il sabato del derby a distanza tra Milan e Inter nei test di precampionato ha trascinato gli ascolti di Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) ...l'analisi ... Sistemi d'ascolto senza Rete ... così come una raffinata e appassionata analisi della Sinfonia n. 1 del russo Alfred Schnittke (... Un libro sulla musica che in effetti presuppone una vita di ascolti maniacali, ma anche di decantazione ... Tvblog Ascolti in day time. “Mina Settembre” in replica con l’ultima puntata batte la fiction “Paolo Borsellino”, ritrasmessa per ricordare il sacrificio del giudice. L'ANALISI. L'area Draghi esiste anche senza Draghi e peserà sulle elezioni UNO. Una volta c’erano i partiti. Ogni partito aveva un Organo Ufficiale, cioè un giornale quotidiano. Il Popolo era l’Organo Dc. I comunisti avevano L’Unità e i socialisti L’Avanti. Anche i partiti m ... Il sabato del derby a distanza tra Milan e Inter nei test di precampionato ha trascinato glidi Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) ...l'...... così come una raffinata e appassionatadella Sinfonia n. 1 del russo Alfred Schnittke (... Un libro sulla musica che in effetti presuppone una vita dimaniacali, ma anche di decantazione ... Analisi Auditel della serata di sabato 16 luglio 2022 “Mina Settembre” in replica con l’ultima puntata batte la fiction “Paolo Borsellino”, ritrasmessa per ricordare il sacrificio del giudice.UNO. Una volta c’erano i partiti. Ogni partito aveva un Organo Ufficiale, cioè un giornale quotidiano. Il Popolo era l’Organo Dc. I comunisti avevano L’Unità e i socialisti L’Avanti. Anche i partiti m ...