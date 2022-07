Amici, Aka7even e la ex Martina Miliddi si incrociano sul palco: la reazione (Di lunedì 18 luglio 2022) A oltre un anno dalla rottura, gli ex fidanzati di Amici 20 Martina Miliddi e Aka7even si sono incrociati sul palco di Battili Live. La Miliddi, infatti, è nel corpo di ballo dello show, mentre Aka7even era uno degli artisti ospiti che si è esibito in alcune tappe cantando le sue canzoni. Tra queste anche la celebre “Mi manchi”, scritta e dedicata proprio a Martina. I due non si vedono dai tempi del serale di Amici 20, quando lei, dopo aver lasciato Aka, si è consolata tra le braccia di un altro allievo cantante, Raffaele Renda, con la quale è fidanzata ancora oggi. Chi era presente sostiene che mentre Martina Miliddi ha assistito sognante a tutta l’esibizione dell’ex, quest’ultimo non avrebbe neanche ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 luglio 2022) A oltre un anno dalla rottura, gli ex fidanzati di20si sono incrociati suldi Battili Live. La, infatti, è nel corpo di ballo dello show, mentreera uno degli artisti ospiti che si è esibito in alcune tappe cantando le sue canzoni. Tra queste anche la celebre “Mi manchi”, scritta e dedicata proprio a. I due non si vedono dai tempi del serale di20, quando lei, dopo aver lasciato Aka, si è consolata tra le braccia di un altro allievo cantante, Raffaele Renda, con la quale è fidanzata ancora oggi. Chi era presente sostiene che mentreha assistito sognante a tutta l’esibizione dell’ex, quest’ultimo non avrebbe neanche ...

