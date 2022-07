Amici 22 | Caos tra i professori, ritorno clamoroso: bagarre sulle cattedre (Di lunedì 18 luglio 2022) Novità per il talent show Amici 22, c’è Caos tra i professori per via di un ritorno: adesso si contendono la cattedra Maria-De-Filippi Amici 22 (Witty tv)Caos al talent show di Maria De Filippi, Amici 22. La conduttrice sta chiudendo gli ultimi contratti ma c’è Caos per quanto riguarda le cattedre. Tra i nomi confermati spuntavano quello di Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano, a cui seguivano quello della Peparini e di Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda le altre postazioni non ci sono conferme ufficiali ma a quanto pare quest’anno arriverà qualche switch. Mesi fa era venuta fuori l’indiscrezione che riguardava Michele Bravi. Il giovane cantante, infatti, avrebbe dovuto acquisire una cattedra per il canto, almeno così sembravano ... Leggi su direttanews (Di lunedì 18 luglio 2022) Novità per il talent show22, c’ètra iper via di un: adesso si contendono la cattedra Maria-De-Filippi22 (Witty tv)al talent show di Maria De Filippi,22. La conduttrice sta chiudendo gli ultimi contratti ma c’èper quanto riguarda le. Tra i nomi confermati spuntavano quello di Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano, a cui seguivano quello della Peparini e di Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda le altre postazioni non ci sono conferme ufficiali ma a quanto pare quest’anno arriverà qualche switch. Mesi fa era venuta fuori l’indiscrezione che riguardava Michele Bravi. Il giovane cantante, infatti, avrebbe dovuto acquisire una cattedra per il canto, almeno così sembravano ...

