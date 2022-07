“Amici 22”, Arisa di nuovo tra i professori di canto: la decisione di Maria De Filippi (Di lunedì 18 luglio 2022) Amici di Maria De Filippi è un talent show italiano in onda dal 17 settembre 2001, ideato e condotto proprio da Queen Mary. Il programma va in onda per il day-time, con il pomeridiano e in prima serata su Canale 5 dal 14 settembre 2002. Con ventuno edizioni all’attivo è il talent show più longevo della televisione italiana. La ventiduesima edizione di Amici dovrebbe tornare su Canale 5 a settembre. La data cerca ancora non è stata svelata, ma probabilmente prenderà il via tra sabato 11 o 18. Nel frattempo sta circolando un’indiscrezione su un possibile ritorno di Arisa tra i professori di canti di Amici 22: ecco cosa sta succedendo.



