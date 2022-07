Altro affare sfumato per il Napoli: l’attaccante firma in Premier League (Di lunedì 18 luglio 2022) L’attacco del Napoli sembra essere tutt’Altro che al completo. C’è ancora infatti da sopperire al mancato rinnovo di Dries Mertens, oltre che alla sempre più probabile partenza di Andrea Petagna. Va valutata inoltre la posizione di Matteo Politano. Di conseguenza, tanti sono i nomi in entrata considerati dal Napoli per rimediare alle cessioni già avvenute, oltre che ad eventuali partenze future. Armando Broja (Getty Images) Era uno dei nomi più chiacchierati al riguardo quello di Armando Broja. l’attaccante di proprietà del Chelsea, reduce da un anno in prestito al Southampton, era entrato inizialmente nel mirino del ds Giuntoli come possibile sostituto di Victor Osimhen. Successivamente, il suo nome è ricominciato a circolare anche come possibile vice di Osimhen, in sostituzione di Petagna. Secondo quanto ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) L’attacco delsembra essere tutt’che al completo. C’è ancora infatti da sopperire al mancato rinnovo di Dries Mertens, oltre che alla sempre più probabile partenza di Andrea Petagna. Va valutata inoltre la posizione di Matteo Politano. Di conseguenza, tanti sono i nomi in entrata considerati dalper rimediare alle cessioni già avvenute, oltre che ad eventuali partenze future. Armando Broja (Getty Images) Era uno dei nomi più chiacchierati al riguardo quello di Armando Broja.di proprietà del Chelsea, reduce da un anno in prestito al Southampton, era entrato inizialmente nel mirino del ds Giuntoli come possibile sostituto di Victor Osimhen. Successivamente, il suo nome è ricominciato a circolare anche come possibile vice di Osimhen, in sostituzione di Petagna. Secondo quanto ...

