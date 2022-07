Alfa Romeo Tonale, aperti gli ordini per quella con motore diesel (Di lunedì 18 luglio 2022) Partono ufficialmente le vendite della nuova Alfa Romeo Tonale con motore turbodiesel, propulsore che va a completare la gamma del Suv compatto del Biscione, che ha già raccolto 4.500 ordini dal lancio. Tale unità propulsiva si aggiunge alle versioni Hybrid da 130 e 160 CV. Il diesel in questione ha una cilindrata di 1.6 litri ed eroga 130 CV di potenza massima e una coppia motrice di 320 Nm. La trasmissione, invece, sfrutta il cambio automatico a doppia frizione e sei marce, pensato per esaltare la dinamica di guida del veicolo e ottimizzarne al contempo i consumi: quello medio omologato oscilla fra 5,5 e 5,7 l/100 km. Giova ricordare che la Tonale vanta lo sterzo più diretto del segmento, che esalta il senso di agilità del veicolo, ed è l’unico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Partono ufficialmente le vendite della nuovaconturbo, propulsore che va a completare la gamma del Suv compatto del Biscione, che ha già raccolto 4.500dal lancio. Tale unità propulsiva si aggiunge alle versioni Hybrid da 130 e 160 CV. Ilin questione ha una cilindrata di 1.6 litri ed eroga 130 CV di potenza massima e una coppia motrice di 320 Nm. La trasmissione, invece, sfrutta il cambio automatico a doppia frizione e sei marce, pensato per esaltare la dinamica di guida del veicolo e ottimizzarne al contempo i consumi: quello medio omologato oscilla fra 5,5 e 5,7 l/100 km. Giova ricordare che lavanta lo sterzo più diretto del segmento, che esalta il senso di agilità del veicolo, ed è l’unico ...

