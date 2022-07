Al via le rateizzazioni semplificate fino a 120mila euro di cartelle e avvisi: le novità (Di lunedì 18 luglio 2022) Migliaia di contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo: parte in queste ore la procedura per richiedere le rateizzazioni semplificate delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento, fino alla soglia di 120mila euro. La novità è stata introdotta con la legge di conversione del Decreto Aiuti, che prevede alcune modifiche strutturali per la procedura legata alle rateizzazioni semplificate, introducendo anche margini temporali più ampi per poter risolvere la situazione contabile. rateizzazioni semplificate, le novità in materia Sul sito dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione sono stati messi a disposizione i modelli per richiedere all’Ente le ... Leggi su fmag (Di lunedì 18 luglio 2022) Migliaia di contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo: parte in queste ore la procedura per richiedere ledelleesattoriali e deglidi pagamento,alla soglia di. Laè stata introdotta con la legge di conversione del Decreto Aiuti, che prevede alcune modifiche strutturali per la procedura legata alle, introducendo anche margini temporali più ampi per poter risolvere la situazione contabile., lein materia Sul sito dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione sono stati messi a disposizione i modelli per richiedere all’Ente le ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Fisco: Ag.Riscossione, al via rateizzazioni semplificate | TeLoDoGratis #fisco #agriscossione #rateizzazioni… - telodogratis : Fisco: Ag.Riscossione, al via rateizzazioni semplificate - ansa_economia : Fisco: Ag.Riscossione, al via rateizzazioni semplificate. Agenzia Riscossione, on line modelli per fare richesta… - SegirtNews : Fisco: Ag.Riscossione, al via rateizzazioni semplificate - fisco24_info : Fisco: Ag.Riscossione, al via rateizzazioni semplificate: Agenzia Riscossione, on line modelli per fare richesta -