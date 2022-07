Al Rome Marriot Park Hotel arriva il Pool Party più grande d’Italia con una giornata di musica in piscina

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 luglio 2022) Wet Nation, l’organizzazione specializzata in feste in, debutta a Roma e annuncia ilpiù bagnopresso l’esclusiva cornice del. L’appuntamento è per il prossimo sabato 2 luglio all’esterno dell’piùd’Europa e sarà dedicato ad un pubblico giovane under 35. Nove ore di bagni,e relax che inizieranno dalle 15.00 e termineranno alle 24.00. A far ballare i ragazzi ci penseranno vari DJ che, alternandosi, proporrannodance, reggaeton e tech-house per accontentare tutti i gusti. Gli ospiti potranno quindi godere di un’interainsui lettini o all’ombra degli alberi, ...