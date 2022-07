Agli Europei femminili è il giorno di Italia-Belgio (Di lunedì 18 luglio 2022) Stasera la Nazionale di calcio si gioca la qualificazione ai quarti di finale: deve vincere, ma non dipenderà soltanto da lei Leggi su ilpost (Di lunedì 18 luglio 2022) Stasera la Nazionale di calcio si gioca la qualificazione ai quarti di finale: deve vincere, ma non dipenderà soltanto da lei

Pubblicità

Eurosport_IT : A GONFIE VELEEEEEEEEEEE ?? I Campioni Olimpici in carica nel Nacra 17 si mettono al collo la medaglia d’oro agli E… - ilpost : Agli Europei femminili è il giorno di Italia-Belgio - robertopontillo : RT @_Techetechete: Questa sera #18luglio #Techetechete non va in onda e lascia il posto agli Europei Femminili. Torniamo domani, sempre all… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Italia-Belgio Femminile, dove vedere la gara in Tv e in streaming: L’Italia Femminile g… - SanremoAncheNoi : RT @_Techetechete: Questa sera #18luglio #Techetechete non va in onda e lascia il posto agli Europei Femminili. Torniamo domani, sempre all… -