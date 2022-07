Aereo ucraino precipitato, dietro lo schianto la Serbia "Appoggia i russi ma anche l'Ue inviando armi a Kiev" (Di lunedì 18 luglio 2022) L'Aereo commerciale con equipaggio ucraino Antonov-An12BK, partito dalla Serbia e precipitato il 16 luglio vicino alla città di Kavala, nel nord della Grecia, apparteneva a una compagnia privata, la Meridian, una delle prime compagnie aeree private in Ucraina. Un Aereo immatricolato in Ucraina, partito dall'aeroporto di Nis in Serbia e ufficialmente diretto in Bangladesh, con scali intermedi in Giordania (Amman) e Arabia Saudita (Riyadh). Aereo ucraino precipitato, dietro lo schianto la Serbia<br> Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 18 luglio 2022) L'commerciale con equipaggioAntonov-An12BK, partito dallail 16 luglio vicino alla città di Kavala, nel nord della Grecia, apparteneva a una compagnia privata, la Meridian, una delle prime compagnie aeree private in Ucraina. Unimmatricolato in Ucraina, partito dall'aeroporto di Nis ine ufficialmente diretto in Bangladesh, con scali intermedi in Giordania (Amman) e Arabia Saudita (Riyadh).lola

