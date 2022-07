Adriana Volpe al matrimonio della figlia di Marcello Cirillo, erano tanti i vip presenti (Di lunedì 18 luglio 2022) tantissime emozioni ieri per Adriana Volpe ma ancora di più per Marcello Cirillo perché si è sposata sua figlia. Alle nozze di Maria Elisa Cirillo tantissimi amici vip, tutti felici di festeggiare con il musicista che in tanti anni di carriera ha saputo conquistare il cuore di molti. Marcello Cirillo papà emozionatissimo ed elegantissimo, ha accompagnato sua figlia verso l’altare nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma. Abito scuro e occhi lucidi ha accompagnato la sposa verso il suo compagno che l’attendeva all’altare. Maria Elisa e Domenico Rizzuto stanno insieme da anni e hanno già tre figli. Al piccolo Salvatore hanno dato il ruolo di paggetto, poi ci sono anche le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 luglio 2022)ssime emozioni ieri perma ancora di più perperché si è sposata sua. Alle nozze di Maria Elisassimi amici vip, tutti felici di festeggiare con il musicista che inanni di carriera ha saputo conquistare il cuore di molti.papà emozionatissimo ed elegantissimo, ha accompagnato suaverso l’altare nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma. Abito scuro e occhi lucidi ha accompagnato la sposa verso il suo compagno che l’attendeva all’altare. Maria Elisa e Domenico Rizzuto stanno insieme da anni e hanno già tre figli. Al piccolo Salvatore hanno dato il ruolo di paggetto, poi ci sono anche le ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Adriana Volpe, come si è conciata alle nozze di un`amica: l`abito è strepitoso - - tv_anim : RT @pieceleb72: Anche Adriana Volpe ci offre un in the pose da instagram - zazoomblog : Adriana Volpe “Che ritorno!” Il costume bianco fa vedere sotto! FOTO - #Adriana #Volpe #ritorno!” #costume - pieceleb72 : Anche Adriana Volpe ci offre un in the pose da instagram - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: sua divinità assoluta Adriana Volpe in total white ??????????????????? -