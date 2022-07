“Addio capitano”. Sport italiano in lutto, se n’è andato in silenzio a soli 55 anni (Di lunedì 18 luglio 2022) Sport italiano in lutto, è morto Gustavo Tolotti stella del basket. Se n’è andato nel tardo pomeriggio di sabato a 55 anni, vinto da una male incurabile. Tanti i messaggi sui social. Tra questi la Fip della regione Calabria che su Facebook ha scritto: “Ci ha lasciato un Mito. Anche se le leggende, non moriranno mai e resteranno sempre nel cuore dei tifosi e della gente. Ci ha lasciati Gustavo Tolotti, nazionale azzurro e bandiera della Cestistica Piero Viola. Recordman di presenze dei colori nero-arancio, importante anche per la crescita, di piazze come Catanzaro Soverato”. E ancora: “Una persona unica e speciale, un caro amico. Il Presidente del Comitato Regionale Fip Calabria Paolo Surace e tutto il direttivo porgono le più sentite condoglianze alla famiglia”. “Abbiamo avuto la fortuna di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)in, è morto Gustavo Tolotti stella del basket. Se n’ènel tardo pomeriggio di sabato a 55, vinto da una male incurabile. Tanti i messaggi sui social. Tra questi la Fip della regione Calabria che su Facebook ha scritto: “Ci ha lasciato un Mito. Anche se le leggende, non moriranno mai e resteranno sempre nel cuore dei tifosi e della gente. Ci ha lasciati Gustavo Tolotti, nazionale azzurro e bandiera della Cestistica Piero Viola. Recordman di presenze dei colori nero-arancio, importante anche per la crescita, di piazze come Catanzaro Soverato”. E ancora: “Una persona unica e speciale, un caro amico. Il Presidente del Comitato Regionale Fip Calabria Paolo Surace e tutto il direttivo porgono le più sentite condoglianze alla famiglia”. “Abbiamo avuto la fortuna di ...

