“Accordo di massima tra Russia e Ucraina sull’export di grano”. In settimana nuovo incontro in Turchia per un piano d’attuazione (Di lunedì 18 luglio 2022) In mattinata, l’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Josep Borrell, l’aveva definito “una questione di vita o di morte”. Poche ore dopo, il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha annunciato che al termine dell’ultimo incontro di Istanbul della settimana scorsa tra le delegazioni di Mosca, Kiev, Ankara e rappresentanti delle Nazioni Unite, “è stato concordato in termini generali un piano per il trasporto di grano e generi alimentari” attraverso corridoi sicuri nel mar Nero dai porti dell’Ucraina. Una notizia che potrebbe risolvere, o almeno attenuare, la crisi alimentare innescata dal blocco delle esportazioni di materie prime dal Paese in guerra e che rischiava di peggiorare ulteriormente la situazione legata agli approvvigionamenti in numerosi Paesi dipendenti dalle forniture di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) In mattinata, l’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Josep Borrell, l’aveva definito “una questione di vita o di morte”. Poche ore dopo, il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha annunciato che al termine dell’ultimodi Istanbul dellascorsa tra le delegazioni di Mosca, Kiev, Ankara e rappresentanti delle Nazioni Unite, “è stato concordato in termini generali unper il trasporto die generi alimentari” attraverso corridoi sicuri nel mar Nero dai porti dell’. Una notizia che potrebbe risolvere, o almeno attenuare, la crisi alimentare innescata dal blocco delle esportazioni di materie prime dal Paese in guerra e che rischiava di peggiorare ulteriormente la situazione legata agli approvvigionamenti in numerosi Paesi dipendenti dalle forniture di ...

