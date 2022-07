Pubblicità

Accoglienza, la rivoluzione di Don Geremia: 'Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti'

commenta Con il suo progetto 'Dall'esclusione all'inclusione' sta rivoluzionando il sistema didei migranti ad Andria, in Puglia. Una '' che si basa su tre principi: l'ordine, l'accompagnamento e la manutenzione . E' così che don Geremia Acri , sacerdote della diocesi di ...Unacopernicana perche questa fascia di clienti e totalmente diversa dagli over 50 in ... C'e bisogno di inclusivita, empatia,e gentilezza, oltre a un'attenzione maggiore al ... Accoglienza, la rivoluzione di Don Geremia: "Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti" Il modello proposto in Puglia dal sacerdote prende piede. "Qualcosa di inedito e utopistico in Italia", commenta Yvan Sagnet, presidente dell'Associazione No Cap ...