(Di lunedì 18 luglio 2022) Assago, 18 lug. (Adnkronos/Lab) - Le 15.779a controllo estero incorrispondono soltanto allo 0,4% del totale delleresidenti, ma rappresentano un fondamentale driver di crescita del sistema produttivo e dell'economia del nostro Paese, generando da sole il 19,3% (624 miliardi di euro) delnazionale del settore dell'e dei. Nel decennio 2009-19 il numero degli occupati delle multinazionaliè cresciuto del 23,6% (+289milai), raggiungendo 1,5 milioni di dipendenti (8,7% del totale degli occupati dellea livello nazionale) e riuscendo pertanto ad attutire la perdita complessiva di circa 176milai registrata in ...

Pubblicità

TV7Benevento : Abie Confindustria, da imprese estere in Italia 1/5 fatturato industria servizi e 1,5 mln addett -… -

Il Giornale d'Italia

L'riorganizza la propria attività dopo i due anni di pandemia e disegna un nuovo perimetro ed un ... socio federato diDigitale, dopo avere deliberato nell'ultima Assemblea Generale ...Il presidente diall'Adnkronos: "Serve regolamentazione nel settore criptofinanziario" L'riorganizza la propria attività dopo i due anni di pandemia e disegna un nuovo perimetro ed un ...Assago, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Le 15.779 imprese a controllo estero in Italia corrispondono soltanto allo 0,4% del totale delle imprese residenti, ma rappresentano un fondamentale driver di c ...ASSAGO (ITALPRESS) - Le 15.779 imprese a controllo estero in Italia corrispondono soltanto allo 0,4% del totale delle imprese residenti, ma rappresentano u ...