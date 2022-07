A “Rock sul Serio” tanti concerti e una serata dedicata alle realtà LGBTQ+ (Di lunedì 18 luglio 2022) Villa di Serio. Un ritorno tanto atteso: da mercoledì 20 a sabato 23 luglio torna Rock sul Serio, festival musicale ad ingresso gratuito e organizzato da una squadra di giovani tenaci volontari che non si è arresa nemmeno durante i due anni di pandemia, e seppur in dimensione più limitata, ha mantenuto in vita per il suo affezionato pubblico questo evento musicale. Il Festival quest’anno torna al campo sportivo e alle sue dimensioni tradizionali, rimanendo inoltre, tra i pochi di quest’estate a riuscirci, ad ingresso gratuito. La prima serata sarà dedicata alla stand up comedy, dopo il fortunato esordio del 2021, le altre tre ai concerti finalmente vissuti in piedi. Inizio mercoledì 20 luglio con Filippo Giardina, storica figura della Stand Up Comedy italiana, che ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Villa di. Un ritorno tanto atteso: da mercoledì 20 a sabato 23 luglio tornasul, festival musicale ad ingresso gratuito e organizzato da una squadra di giovani tenaci volontari che non si è arresa nemmeno durante i due anni di pandemia, e seppur in dimensione più limitata, ha mantenuto in vita per il suo affezionato pubblico questo evento musicale. Il Festival quest’anno torna al campo sportivo esue dimensioni tradizionali, rimanendo inoltre, tra i pochi di quest’estate a riuscirci, ad ingresso gratuito. La primasaràalla stand up comedy, dopo il fortunato esordio del 2021, le altre tre aifinalmente vissuti in piedi. Inizio mercoledì 20 luglio con Filippo Giardina, storica figura della Stand Up Comedy italiana, che ...

