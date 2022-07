A Fontana di Trevi e a piazza Navona i turisti fanno il bagno come in piscina | è degrado Capitale video

(Di lunedì 18 luglio 2022) “a mezzanotte” è il triste tormentone estivo dellae non c’entra niente la canzone di Elodie: i tuffi nellasono diventati purtroppo una incivile abitudine, sempre più diffusa. Nel giro di poche ore la cronaca romana ha registrato due episodi eclatanti. Il primo ha avutobersaglio ladi, trasformata in una. Non è la prima volta che accade nelle fontane di Roma: complici le temperature roventi che soffocano la, duestranieri si sono immersi qualche sera fa nell’acqua della storicadei quattro fiumi, progettata da Gian Lorenzo Bernini, rinfrescandosi e sguazzando in uno dei capolavori dell’architettura barocca. LEGGI ...

Due tuffi nelladi, a poche ora di distanza, in sfregio sia al decoro della Capitale e alle forze dell'ordine. Protagonista in entrambi i casi A. F., un 40enne romano. Il primo tuffo l'ha fatto sabato ...Un altro sfregio alla Capitale. Sabato sera un uomo, vestito del solo costume da bagno si è tuffato nella celebredi. Il video è poi stato pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to favelas. Il balzo nell'acqua è avvenuto mentre intorno passeggiavano decine di turisti. Da alcuni si è levato ...I prezzi al rialzo delle merci abusive nelle piazze più monumentali della città. L’intervento del I municipio. E quello della Lista Calenda. L’esigenza di avere più vigili in queste piazze ...Due tuffi nella fontana di Trevi, a poche ora di distanza, in sfregio sia al decoro della Capitale e alle forze dell’ordine. Protagonista in entrambi i casi A. F., un 40enne romano. Il ...