“A Catania solo malavita o schifo”: il consigliere contro la multa ai missionari | Che attacco! – VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) Durante l’ultima seduta, il consigliere comunale di Catania Daniele Bottino ha preso la parola per denunciare, indignato, l’intervento della polizia municipale in una delle zone più “anarchiche” della città. Chi non è mai stato o poco conosce Catania, non sa bene quanto sia fiorente un’economia che non è poi nemmeno del tutto sommersa. Stiamo parlando delle giostre, delle bancarelle abusive e dei camion dei panini, ovvero dei veri e propri ristoranti a quattro ruote che offrono una cena veloce e a pochi euro, tutta a base di panini e condimenti vari. Ma non solo. Chi volesse consumare sul posto, può trovare anche diversi tavolini ai lati del mezzo. Fonte: FacebookPeccato, però, che non ci sia la concessione per il suolo pubblico. In altre parole, tutti i tavoli che invadono la strada sono abusivi e non ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 luglio 2022) Durante l’ultima seduta, ilcomunale diDaniele Bottino ha preso la parola per denunciare, indignato, l’intervento della polizia municipale in una delle zone più “anarchiche” della città. Chi non è mai stato o poco conosce, non sa bene quanto sia fiorente un’economia che non è poi nemmeno del tutto sommersa. Stiamo parlando delle giostre, delle bancarelle abusive e dei camion dei panini, ovvero dei veri e propri ristoranti a quattro ruote che offrono una cena veloce e a pochi euro, tutta a base di panini e condimenti vari. Ma non. Chi volesse consumare sul posto, può trovare anche diversi tavolini ai lati del mezzo. Fonte: FacebookPeccato, però, che non ci sia la concessione per il suolo pubblico. In altre parole, tutti i tavoli che invadono la strada sono abusivi e non ...

