911 serie tv su Rai 2 | trama episodi 18 luglio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 18 luglio 2022) Latv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 18su Rai 2. Inoltre seguirà anche uno dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA 911 Stagione 4o 10 Genitori e figli. May sembra aver perdonato la ragazza che, tempo prima, la bullizzava a scuola, portandola a tentare il suicidio. Quando Athena lo viene a sapere va su tutte le furie. May non capisce la reazione violenta della madre, ma, poi, al lavoro, ascolta la telefonata in cui Athena chiamava i soccorsi per la sua overdose e comprende i timori della donna. Dopo due mesi di congedo per Maddie e Chimney è arrivato il giorno del rientro al lavoro. Non è mai facile per i neo genitori ...