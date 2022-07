200 metri, il trailer dell’emozionante film d’esordio del regista palestinese Ameen Nayfeh (Di lunedì 18 luglio 2022) vincitore del Premio del Pubblico alle Giornate degli Autori di Venezia77 Dopo aver ricevuto il Premio del Pubblico alle Giornate degli Autori a Venezia77 e lusinghieri premi in altri festival internazionali, tra cui Miglior film e Miglior Attore, il lungometraggio d’esordio del regista palestinese Ameen Nayfeh, 200 metri, arriva in sala il 25 agosto, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. «200 metri è la mia storia – dice il regista. È la storia di migliaia di palestinesi e, sicuramente, le storie possono cambiare la vita. Qui, in Palestina, siamo abituati ad adattarci a nuove situazioni, a fare come viene detto e a camuffare i nostri sentimenti. Ma questo non dovrebbe essere più ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) vincitore del Premio del Pubblico alle Giornate degli Autori di Venezia77 Dopo aver ricevuto il Premio del Pubblico alle Giornate degli Autori a Venezia77 e lusinghieri premi in altri festival internazionali, tra cui Migliore Miglior Attore, il lungometraggiodel, 200, arriva in sala il 25 agosto, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol BiograCollection. «200è la mia storia – dice il. È la storia di migliaia di palestinesi e, sicuramente, le storie possono cambiare la vita. Qui, in Palestina, siamo abituati ad adattarci a nuove situazioni, a fare come viene detto e a camuffare i nostri sentimenti. Ma questo non dovrebbe essere più ...

