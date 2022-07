Zelensky rimuove il capo del servizio di sicurezza ucraino (Di domenica 17 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha "rimosso dall'incarico" il capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina Ivan Bakanov. Lo riporta Ukrinform. L'alto agente di sicurezza è stato rimosso in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Il presidenteVolodymyrha "rimosso dall'incarico" ildeldidell'Ucraina Ivan Bakanov. Lo riporta Ukrinform. L'alto agente diè stato rimosso in ...

