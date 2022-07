Zelensky licenzia il capo degli 007 ucraini e la procuratrice generale: l’ombra dei traditori dietro l’avanzata russa (Di domenica 17 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di rimuovere dall’incarico di capo del servizio di sicurezza dell’Ucraina Ivan Bakanov. Nello stesso giorno, Zelensky avrebbe licenziato la procuratrice generale Iryna Venediktova, che finora si era occupata delle inchieste relative ai crimini di guerra commessi dall’esercito russo in territorio ucraino dall’inizio dell’invasione lo scorso 24 febbraio. Al suo posto, sarebbe entrato in carica il vice procuratore generale, Oleksiy Symonenko. Le tensioni politiche interne all’Ucraina erano emerse già da diverse settimane, secondo Politico. Da tempo infatti Zelensky avrebbe cominciato a valutare il licenziamento di Bakanov, sotto accusa da più parti a Kiev per la facilità con cui i russi ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha deciso di rimuovere dall’incarico didel servizio di sicurezza dell’Ucraina Ivan Bakanov. Nello stesso giorno,avrebbeto laIryna Venediktova, che finora si era occupata delle inchieste relative ai crimini di guerra commessi dall’esercito russo in territorio ucraino dall’inizio dell’invasione lo scorso 24 febbraio. Al suo posto, sarebbe entrato in carica il vice procuratore, Oleksiy Symonenko. Le tensioni politiche interne all’Ucraina erano emerse già da diverse settimane, secondo Politico. Da tempo infattiavrebbe cominciato a valutare ilmento di Bakanov, sotto accusa da più parti a Kiev per la facilità con cui i russi ...

