Zelensky “La Russia non vuole finire la guerra | noi ci difendiamo”

ROMA (ITALPRESS) – "Questa è una guerra che la Russia ha iniziato, che la Russia continua e che la Russia non vuole finire. L'Ucraina difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L'Ucraina sta lottando per la pace. Questo è un paradosso crudele nel XXI secolo, e per noi è la realtà". Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

