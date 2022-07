Zelensky “La Russia non vuole finire la guerra, noi ci difendiamo” (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa è una guerra che la Russia ha iniziato, che la Russia continua e che la Russia non vuole finire. L’Ucraina difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L’Ucraina sta lottando per la pace. Questo è un paradosso crudele nel XXI secolo, e per noi è la realtà”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa è unache laha iniziato, che lacontinua e che lanon. L’Ucraina difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L’Ucraina sta lottando per la pace. Questo è un paradosso crudele nel XXI secolo, e per noi è la realtà”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

