WWE: Non si placa la tempesta su Vince McMahon, in arrivo altre rivelazioni (Di domenica 17 luglio 2022) Di recente Vince McMahon è stato al centro di alcune scottanti rivelazioni riguardo il suo passato, con alcuni accordi segreti con delle dipendenti che le impegnavano a non divulgare nessun dettaglio di fatti avvenuti negli ultimi anni. Se in un primo momento sembrava si parlasse solo di relazioni extra-coniugali, il Wall Street Journal ha poi rivelato che alcuni di questi accordi sarebbero arrivati in seguito a condotte sessuali inappropriate verso una parte di queste donne, che sarebbero delle wrestler. Nuove rivelazioni in arrivo Sebbene in questi ultimi giorni non siano arrivate novità riguardo alla famosa indagine che il consiglio di amministrazione della WWE starebbe effettuando tramite terze parti indipendenti, pare che presto ci saranno altre scottanti

