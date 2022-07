WWE | Bayley sarà a Nashville | la vedremo a SummerSlam?

(Di domenica 17 luglio 2022)è ferma da un anno a causa di un infortunio al ginocchio rimediato in allenamento proprio alla vigilia del ritorno on the road della WWE dopo la fine del confinamento dovuto alla pandemia. In questi lunghi mesi è sempre rimasta attiva sui social non uscendo mai dal personaggio alludendo più volte al suo ritorno. Ora il momento sembra essere davvero arrivato; è solo una questione di tempo e la riin azione. Sorpresa a? Manca poco al grande appuntamento dell’estate di casa WWE, ossia. L’appuntamento è per il 30 luglio al Nissan Stadium dil’edizione n. 35 dello storico ppv.in città e forse laapparire allo show. Ecco quanto evidenziato da PWInsider: ...

