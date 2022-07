West Nile, morto uomo colpito da virus a Padova: era ricoverato con encefalite grave (Di domenica 17 luglio 2022) Cinque morti nel 2020, nessuno nel 2021, e oggi invece un decesso per il virus West Nile, o Febbre del Nilo, infezione che si sviluppa tra gli uccelli e le zanzare comuni. In settimana l'Istituto... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 luglio 2022) Cinque morti nel 2020, nessuno nel 2021, e oggi invece un decesso per il, o Febbre del Nilo, infezione che si sviluppa tra gli uccelli e le zanzare comuni. In settimana l'Istituto...

