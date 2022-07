Volley, VNL femminile 2022: storico trionfo Italia, Brasile schiantato in tre set (Di domenica 17 luglio 2022) L’Italia trionfa nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022: Brasile sconfitto 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) nella finale per il primo posto ad Ankara, in Turchia. Una partita interpretata bene fin da subito per le azzurre, che controllano bene i tentativi di rimonta delle brasiliane nei primi due parziali. Nel terzo set invece è l’Italia costretta a rincorrere, ma lo spunto migliore nel finale è delle ragazze di Mazzanti che conquistano una storica medaglia d’oro: l’Italia non aveva mai trionfato prima nella Nations League (che fino al 2017 si chiamava Wolrd Grand Prix). Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) L’trionfa nellaNations League (VNL)sconfitto 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) nella finale per il primo posto ad Ankara, in Turchia. Una partita interpretata bene fin da subito per le azzurre, che controllano bene i tentativi di rimonta delle brasiliane nei primi due parziali. Nel terzo set invece è l’costretta a rincorrere, ma lo spunto migliore nel finale è delle ragazze di Mazzanti che conquistano una storica medaglia d’oro: l’non aveva mai trionfato prima nella Nations League (che fino al 2017 si chiamava Wolrd Grand Prix). Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ...

