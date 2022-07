Volley, VNL femminile 2022: Serbia di bronzo, Turchia ko in tre set (Di domenica 17 luglio 2022) La Serbia batte la Turchia 3-0 (27-25, 25-17, 26-24) e sale sul terzo gradino del podio nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le serbe scendono in campo determinate e non perdono lucidità nei momenti decisivi, mentre le padrone di casa pagano una prestazione altalenante e una ricezione imprecisa. Daniele Santarelli si aggiudica così il derby italiano tra allenatori contro Giovanni Guidetti e regala il primo podio in VNL alla Serbia. Alla Turchia invece non basta il tifo del pubblico di Ankara per tornare sul podio nel torneo, dove aveva già conquistato un bronzo e un argento. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Labatte la3-0 (27-25, 25-17, 26-24) e sale sul terzo gradino del podio nellaNations League (VNL). Le serbe scendono in campo determinate e non perdono lucidità nei momenti decisivi, mentre le padrone di casa pagano una prestazione altalenante e una ricezione imprecisa. Daniele Santarelli si aggiudica così il derby italiano tra allenatori contro Giovanni Guidetti e regala il primo podio in VNL alla. Allainvece non basta il tifo del pubblico di Ankara per tornare sul podio nel torneo, dove aveva già conquistato une un argento. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO ...

