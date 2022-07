Volley, storico trionfo dell’Italia in Nations league: battute le brasiliane 3-0 (Di domenica 17 luglio 2022) L’ItalVolley femminile ha conquistato la sua prima Nations league battendo per 3 set a 0 le brasiliane di Ze Roberto all’Ankara Arena. Il primo set si è concluso 25 a 23, mentre il secondo e il terzo sono terminati 25 a 22. Le ragazze di Mazzanti hanno giocato una gara splendida, rispondendo colpo su colpo alle sudamericane. Anche oggi, come nella semifinale contro la Turchia padrona di casa è stata Paola Egonu la stella più luminosa delle azzurre. La 23enne ha fatto segnare sul tabellino 21 punti nella prestazione finale che ha suggellato la sua vittoria del trofeo come mvp della competizione. in aggiornamento su Open Leggi anche: Volley, l’Italia sogna alla Nations league: trionfo in casa della Turchia. Egonu e C. domani in finale ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) L’Italfemminile ha conquistato la sua primabattendo per 3 set a 0 ledi Ze Roberto all’Ankara Arena. Il primo set si è concluso 25 a 23, mentre il secondo e il terzo sono terminati 25 a 22. Le ragazze di Mazzanti hanno giocato una gara splendida, rispondendo colpo su colpo alle sudamericane. Anche oggi, come nella semifinale contro la Turchia padrona di casa è stata Paola Egonu la stella più luminosa delle azzurre. La 23enne ha fatto segnare sul tabellino 21 punti nella prestazione finale che ha suggellato la sua vittoria del trofeo come mvp della competizione. in aggiornamento su Open Leggi anche:, l’Italia sogna allain casa della Turchia. Egonu e C. domani in finale ...

Humana83 : RT @sportface2016: #Volley femminile, #VNL2022: storico trionfo dell'#Italia, #Brasile schiantato in tre set #ItaliaBrasile - toni_fontana : RT @paoloigna1: L'#Italia non è solo #PaolaEgonu perché si vince di squadra. Il talento di questa atleta è però straripante e chi ama lo sp… - paoloigna1 : L'#Italia non è solo #PaolaEgonu perché si vince di squadra. Il talento di questa atleta è però straripante e chi a… - sportface2016 : #Volley femminile, #VNL2022: storico trionfo dell'#Italia, #Brasile schiantato in tre set #ItaliaBrasile - CentotrentunoC : #VolleyballNationsLeague ?? La palleggiatrice sarda Alessia Orro è stata tra le protagoniste della prima vittoria… -