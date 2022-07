Volley, Nations League: Italia-Brasile oggi in campo nella finale (Di domenica 17 luglio 2022) Momento d’oro per la pallavolo Italiana che sarà impegnata, nella giornata odierna, in due finali nelle rispettive categorie. L’Under 21 in rosa sfiderà la Serbia per l’alloro di categoria, mentre la Nazionale maggiore femminile è chiamata al grande appuntamento contro il Brasile. Il grande Volley della Nations League ha legiferato Italia-Brasile per l’ultimo, importante, step della competizione in corso di svolgimento in Turchia. Sarà un match complicatissimo: la selezione carioca ha dimostrato, infatti, di essere in palla mettendo sul parquet un gioco davvero travolgente. Nulla di cui preoccuparsi eccessivamente, sia chiaro: le Azzurre campioni d’Europa in carica arrivano all’incontro con la giusta dose di entusiasmo dopo aver disputato un ottimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Momento d’oro per la pallavolona che sarà impegnata,giornata odierna, in due finali nelle rispettive categorie. L’Under 21 in rosa sfiderà la Serbia per l’alloro di categoria, mentre la Nazionale maggiore femminile è chiamata al grande appuntamento contro il. Il grandedellaha legiferatoper l’ultimo, importante, step della competizione in corso di svolgimento in Turchia. Sarà un match complicatissimo: la selezione carioca ha dimostrato, infatti, di essere in palla mettendo sul parquet un gioco davvero travolgente. Nulla di cui preoccuparsi eccessivamente, sia chiaro: le Azzurre campioni d’Europa in carica arrivano all’incontro con la giusta dose di entusiasmo dopo aver disputato un ottimo ...

