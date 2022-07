Volley, Nations League 2022, Paola Egonu: “Fiera di quanto fatto, ora riposo prima dei Mondiali” (Di domenica 17 luglio 2022) La Nazionale femminile di pallavolo ha vinto la VNL 2022, trofeo che ancora mancava nella bacheca azzurra. Ci è riuscita grazie ad una prestazione dominante contro il Brasile, arrivata al termine di una competizione giocata sempre ad altissimi livelli sin dalla fase preliminare. La nostra opposta Paola Egonu è stata eletta MVP della manifestazione. Un premio quanto meno legittimo per una giocatrice in grado di fare la differenza ad ogni livello ed in ogni circostanza. Quando si chiude una finale internazionale con 21 punti ed a molti sembra una prestazione un po’ opaca, si capisce il valore dell’atleta. Volley, Nations League 2022, Davide Mazzanti: “L’atteggiamento ha fatto la differenza, adesso riposo e poi testa ai ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) La Nazionale femminile di pallavolo ha vinto la VNL, trofeo che ancora mancava nella bacheca azzurra. Ci è riuscita grazie ad una prestazione dominante contro il Brasile, arrivata al termine di una competizione giocata sempre ad altissimi livelli sin dalla fase preliminare. La nostra oppostaè stata eletta MVP della manifestazione. Un premiomeno legittimo per una giocatrice in grado di fare la differenza ad ogni livello ed in ogni circostanza. Quando si chiude una finale internazionale con 21 punti ed a molti sembra una prestazione un po’ opaca, si capisce il valore dell’atleta., Davide Mazzanti: “L’atteggiamento hala differenza, adessoe poi testa ai ...

