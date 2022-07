Volley maschile, Europei U18 2022: oro Italia, Francia sconfitta 3-0 (Di domenica 17 luglio 2022) L’ItalVolley maschile Under 18 è Campione d’Europa. Sul campo dello Sports Palace di Tbilisi, gli Azzurrini del Ct Michele Zanin battono la Francia 3-0 (25-22, 25-19, 25-23) nella finale per il primo posto e salgono così sul tetto d’Europa. Un successo che testimonia ancora una volta la grande salute del movimento pallavolistico Italiano, che può festeggiare anche la vittoria della Nazionale senior femminile nella Volley Nations League. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) L’ItalUnder 18 è Campione d’Europa. Sul campo dello Sports Palace di Tbilisi, gli Azzurrini del Ct Michele Zanin battono la3-0 (25-22, 25-19, 25-23) nella finale per il primo posto e salgono così sul tetto d’Europa. Un successo che testimonia ancora una volta la grande salute del movimento pallavolisticono, che può festeggiare anche la vittoria della Nazionale senior femminile nellaNations League. SportFace.

