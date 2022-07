Volley femminile | Paola Egonu MVP della Nations League! Quattro azzurre nel sestetto ideale | i premi individuali

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) L’Italia ha vinto laLeague 2022 di. Le Campionesse d’Europa hanno conquistato il prestigioso trofeo internazionale, dominando in lungo e in largo la Final Eight andata in scena ad Ankara (Turchia). Lehanno travolto il Brasile con un perentorio 3-0 nella finale andata in scena nella capitale anatolica, dopo che nei turni precedenti avevano soppiantato la Cina e la Turchia. Un trionfo totale per le ragazze del CT Davide Mazzanti, apparse nettamente superiori nel corso di questa competizione internazionale e ulteriormente cresciute dopo l’apoteosi continentale. Al termine dell’evento sono stati assegnati i variha ricevuto l’ennesimo riconoscimento come MVP, miglior giocatrice in assoluto ...