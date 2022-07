Volley femminile | pagelle Italia-Brasile 3-0 Egonu fuoriclasse totale | Bosetti di lusso | De Gennaro sovrannaturale

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022)3-0, FINALE NATIONS LEAGUEPaola, 10: è una. In attacco è devastante, ma questo ormai è assodato da anni. Ciò che impressiona è la completezza raggiunta in tutti i fondamentali: ora l’azzurra eccelle anche in difesa, sa variare i colpi, a muro incute terrore alle avversarie. E’ diventata matura anche al servizio, sbagliando molto meno rispetto al passato: sa quando è necessario evitare di prendere rischi. Le viene assegnato uno scontato premio di MVP del torneo. Non vi sono dubbi che Paolasia la miglior giocatrice del mondo. Oggi chiude la finale con 21 punti e 3 muri. Caterina, 9,5: è davvero unpoter beneficiare di ...