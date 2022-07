Volley femminile, la Serbia batte la Turchia ed è terza nella Nations League 2022 (Di domenica 17 luglio 2022) Ultima giornata di Nations League di pallavolo femminile dell’edizione 2022, con la Ankara Arena di Ankara (Turchia) come centro del mondo di questo sport dopo aver ospitato la fase ad eliminazione diretta del torneo. La giornata si apre con la finalina del terzo posto con la Serbia che si è imposta sulla Turchia (27-25, 25-17, 26-24). Partita molto combattuta nonostante il risultato, confermando anche quanto accaduto lo scorso giugno nella fase a gironi, in cui le serbe si imposero nella quinta frazione. Oggi nel primo set le squadre viaggiano di pari passo, la forbice massima è di due lunghezze, ma al terzo set point la Serbia riesce a chiudere i conti grazie ai numeri di Bianka Busia, cinque punti per lei. Dopo aver ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Ultima giornata didi pallavolodell’edizione, con la Ankara Arena di Ankara () come centro del mondo di questo sport dopo aver ospitato la fase ad eliminazione diretta del torneo. La giornata si apre con la finalina del terzo posto con lache si è imposta sulla(27-25, 25-17, 26-24). Partita molto combattuta nonostante il risultato, confermando anche quanto accaduto lo scorso giugnofase a gironi, in cui le serbe si imposeroquinta frazione. Oggi nel primo set le squadre viaggiano di pari passo, la forbice massima è di due lunghezze, ma al terzo set point lariesce a chiudere i conti grazie ai numeri di Bianka Busia, cinque punti per lei. Dopo aver ...

