Volley femminile: Italia-Serbia, stasera a Cerignola la finale dell’europeo under 21 In semifinale le azzurrine hanno sconfitto la Turchia (Di domenica 17 luglio 2022) Di seguito il comunicato: Un PalaTatarella vibrante e festante ha accolto il verdetto tanto atteso e desiderato. L’Italia batte la Turchia in semifinale e raggiunge la Serbia nella finalissima di domenica sera. Le azzurrine hanno dovuto ancora una volta faticare e dare il meglio di sé stesse per venire a capo di una Turchia in palla, caduta solo al tiebreak. Domenica sera il palasport di Cerignola, già sold-out, riproporrà perciò il match che ha deciso due giorni fa la Pool 1, oltre che l’ultima finale Mondiale U20. Il match che la città pugliese e tutta la regione stava aspettando non ha deluso le aspettative, si trattava d’altronde del remake della finale che ha assegnato i recenti Giochi del Mediterraneo 2022, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 17 luglio 2022) Di seguito il comunicato: Un PalaTatarella vibrante e festante ha accolto il verdetto tanto atteso e desiderato. L’batte lain semie raggiunge lanella finalissima di domenica sera. Ledovuto ancora una volta faticare e dare il meglio di sé stesse per venire a capo di unain palla, caduta solo al tiebreak. Domenica sera il palasport di, già sold-out, riproporrà perciò il match che ha deciso due giorni fa la Pool 1, oltre che l’ultimaMondiale U20. Il match che la città pugliese e tutta la regione stava aspettando non ha deluso le aspettative, si trattava d’altronde del remake dellache ha assegnato i recenti Giochi del Mediterraneo 2022, ...

Pubblicità

SkySport : Volley femminile, #NationsLeague: domani la finale tra #Italia e #Brasile alle 17:30 su Sky Sport Uno #SkySport… - ParliamoDiNews : Volley, Italia-Brasile in tv domani: canale, ORARIO e DIRETTA streaming finale primo posto VNL femminile 2022… - ParliamoDiNews : Volley, Turchia-Serbia in TV domani: canale, orario e diretta streaming finale terzo posto VNL femminile 2022… - infoitsport : Volley femminile, l'Italia spazza via la Turchia ad Ankara e sfiderà il Brasile nella finale di Nations League! Ego… - ematr_86 : guardate i palazzetti italiani che hanno visto protagonistie le Nazionali giovanili Azzurre del volley e che hanno… -