Volley femminile: Italia da sogno, la Nations League è delle Azzurre. Battuto 3 a 0 il Brasile (Di domenica 17 luglio 2022) È un' Italia meravigliosa quella che stende il Brasile in finale per 3 a 0 e si aggiudica la Nations League . La pallavolo femminile si dimostra ancora una volta di livello internazionale continuando ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022) È un'meravigliosa quella che stende ilin finale per 3 a 0 e si aggiudica la. La pallavolosi dimostra ancora una volta di livello internazionale continuando ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA #VOLLEY L'#ITALIA VINCE LA #NATIONSLEAGUE femminile #SkySport #VNL2022 - paolinhofer : Altra vittoria delle ragazze terribili di Mazzanti nel volley femminile Asfaltato il Brasile in finale nella VNL 3-… - gibugiad : RT @giomalago: Tutti in piedi per #LaNazionale femminile #volley che fa la storia: travolge il Brasile 3-0 nelle #VNLFinals e vince la prim… - Maddas28 : RT @pinapic: Le ragazze della nazionale femminile di Italvolley hanno vinto la Volley Nations League! Una partita emozionante contro il B… - infoitsport : Europei Volley, finale Italia - Serbia U21: tv e streaming, dove vederla in diretta, canale, orario / femminile -