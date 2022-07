Volley, Europei U22: l’Italia batte la Francia e trionfa in Polonia (Di domenica 17 luglio 2022) E’ una domenica leggendaria per il Volley italiano. Dopo la vittoria nella Volley Nations League infatti, oggi è arrivato anche il trionfo degli azzurri nella odierna finale degli Europi Under 22 maschili. All’Arena Jaskolka di Tarnow, in Polonia, gli azzurrini guidati da Vincenzo Fanizza hanno battuto per 3-1 la Francia (24-26, 25-23, 25-22, 25-21). Ma non finisce qui, perché sempre oggi, l’Under 18, ha vinto anche il suo Europei di categoria, sempre contro la Francia. LA VITTORIA DELL’EUROPEO UNDER 18 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) E’ una domenica leggendaria per ilitaliano. Dopo la vittoria nellaNations League infatti, oggi è arrivato anche il trionfo degli azzurri nella odierna finale degli Europi Under 22 maschili. All’Arena Jaskolka di Tarnow, in, gli azzurrini guidati da Vincenzo Fanizza hanno battuto per 3-1 la(24-26, 25-23, 25-22, 25-21). Ma non finisce qui, perché sempre oggi, l’Under 18, ha vinto anche il suodi categoria, sempre contro la. LA VITTORIA DELL’EUROPEO UNDER 18 SportFace.

