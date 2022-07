Volley, Europei U22: gli azzurri battono la Francia e si laureano Campioni d’Europa! Magalini protagonista della rimonta italiana (Di domenica 17 luglio 2022) Continua la domenica da sogno per la pallavolo italiana. Dopo le vittorie agli Europei U18 ed in VNL, arriva anche il sigillo continentale per la Nazionale maschile under 22. Un risultato straordinario per un gruppo che si è trovato a dover rimontare una squadra forte come la Francia, chiudendo poi con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-23, 25-22, 25-21). Gli azzurri di coach Fanizza partono subito molto bene, mettendo pressione agli avversari con servizi di alta qualità ed iniziando a lavorare bene a muro. Sul vantaggio di 22-17, raggiunto grazie ad un attacco di Magalini, sembra solo una formalità gestire il finale di set. I francesi invece non mollano, si appoggiano su qualche errore degli azzurri e ribaltano lo score, andando a chiudere sul 24-26. Il secondo parziale ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Continua la domenica da sogno per la pallavolo. Dopo le vittorie agliU18 ed in VNL, arriva anche il sigillo continentale per la Nazionale maschile under 22. Un risultato straordinario per un gruppo che si è trovato a doverre una squadra forte come la, chiudendo poi con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-23, 25-22, 25-21). Glidi coach Fanizza partono subito molto bene, mettendo pressione agli avversari con servizi di alta qualità ed iniziando a lavorare bene a muro. Sul vantaggio di 22-17, raggiunto grazie ad un attacco di, sembra solo una formalità gestire il finale di set. I francesi invece non mollano, si appoggiano su qualche errore deglie ribaltano lo score, andando a chiudere sul 24-26. Il secondo parziale ...

Pubblicità

EuprepioPadula : Italia-Francia U18 3-0, Finale Europei volley. Gli AZZURRI vincono i transalpini vincendo il Titolo europeo. - beatrissxx : RT @BananitaMayu: Arriva la tripletta anche la nazionale di volley maschile Under 22 batte la Francia agli Europei, Complimenti ragazzi ????… - zazoomblog : LIVE Italia-Francia U22 2-1 Finale Europei volley in DIRETTA: un gran muro di Comparoni porta gli azzurrini in vant… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia U21 1-1 Finale Europei volley femminile in DIRETTA: 9-6 azzurre show nel secondo set! - #Italia… - dbollini : Intanto al momento 2 titoli europei nel volley under e la vittoria nella nations league -