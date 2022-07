Volley, Europei U18: azzurrini Campioni d’Europa! Dominata la Francia in finale e secondo titolo consecutivo (Di domenica 17 luglio 2022) La Nazionale maschile under 18 di pallavolo è di nuovo sul tetto d’Europa. A due anni di distanza, la squadra allenata da Michele Zanin si è imposta nel Campionato Europeo di categoria, riuscendo a battere con un nettissimo 3-0 in finale i pari età francesi. Un successo voluto, cercato e meritato che apre nel migliore dei modi una domenica molto densa per il Volley italiano. Gli azzurrini partono subito col piede premuto sull’acceleratore. Il muro che funziona alla grande e le buone percentuali in attacco di Barotto, Magliano e Bristot creano già nelle prime fasi un buon vantaggio per l’Italia. I francesi tentano la rimonta e si riportano quasi a contatto, ma è ancora una volta il muro che fa la differenza e l’Italia sale 1-0. Andamento simile nel secondo parziale in cui è ancora una volta il muro azzurro a creare il ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) La Nazionale maschile under 18 di pallavolo è di nuovo sul tetto d’Europa. A due anni di distanza, la squadra allenata da Michele Zanin si è imposta nel Campionato Europeo di categoria, riuscendo a battere con un nettissimo 3-0 ini pari età francesi. Un successo voluto, cercato e meritato che apre nel migliore dei modi una domenica molto densa per ilitaliano. Glipartono subito col piede premuto sull’acceleratore. Il muro che funziona alla grande e le buone percentuali in attacco di Barotto, Magliano e Bristot creano già nelle prime fasi un buon vantaggio per l’Italia. I francesi tentano la rimonta e si riportano quasi a contatto, ma è ancora una volta il muro che fa la differenza e l’Italia sale 1-0. Andamento simile nelparziale in cui è ancora una volta il muro azzurro a creare il ...

