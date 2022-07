VNL: Impresa storica, l'Italia vince la Nations League (Di domenica 17 luglio 2022) ANKARA (TURCHIA) " Grande Impresa dell'Italia! Oggi, ad Ankara, la Nazionale Italiana femminile ha superato 3 - 0 il Brasile vincendo la sua prima Volleyball Nations League e diventando così la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 luglio 2022) ANKARA (TURCHIA) " Grandedell'! Oggi, ad Ankara, la Nazionalena femminile ha superato 3 - 0 il Brasilendo la sua prima Volleyballe diventando così la ...

