Vince 1,8 milioni di euro col ‘Turista per sempre’: 300 mila euro subito e 6 mila euro al mese per 20 anni. Ma c’è un dubbio (Di domenica 17 luglio 2022) Una possibile vincita da 1.8 milioni di euro è stata registrata nei giorni scorsi a Fontanafredda con il Gratta e vinci “Turista per sempre“. Il biglietto è stato acquistato all’edicola “Del Sole” a Villadolt Quartiere Satellite. Mistero sul nome del possibile vincitore. A riportare la notizia è il Gazzettino, secondo il quale la vincita è stata fatta recapitare attraverso una fotocopia del biglietto Vincente con annessa la scritta “Grazie”. Doppia scritta “Turista per sempre” e una combinazione da più di un milione di euro. Si tratta della combinazione che dà il massimo della vincita, ovvero trecentomila euro pagati subito dopo aver verificato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Una possibile vincita da 1.8diè stata registrata nei giorni scorsi a Fontanafredda con il Gratta e vinci “Turista per sempre“. Il biglietto è stato acquistato all’edicola “Del Sole” a Villadolt Quartiere Satellite. Mistero sul nome del possibile vincitore. A riportare la notizia è il Gazzettino, secondo il quale la vincita è stata fatta recapitare attraverso una fotocopia del bigliettonte con annessa la scritta “Grazie”. Doppia scritta “Turista per sempre” e una combinazione da più di un milione di. Si tratta della combinazione che dà il massimo della vincita, ovvero trecentopagatidopo aver verificato la ...

