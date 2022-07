VIDEO Tour de France 2022, quindicesima tappa: highlights e sintesi. Philipsen batte van Aert allo sprint (Di domenica 17 luglio 2022) La seconda settimana del Tour de France 2022 si conclude con il successo di Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Il velocista si è imposto nella Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri al termine di uno sprint molto tirato, battendo la maglia verde Wout van Aert (Jumbo-Visma). Il gruppo è riuscito a riprendere Benjamin Thomas (Cofidis), ultimo attaccante di giornata, soltanto negli ultimi 500 metri: il transalpino aveva attaccato assieme ad Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) e aveva poi lasciato la sua compagnia nel tratto conclusivo, provando l’azione in solitaria ma venendo fagocitato dal plotone in vista del traguardo. Giornata per nulla positiva per Jonas Vingegaard: la maglia gialla è rimasta coinvolta in una caduta a poco meno di 60 chilometri dal traguardo, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) La seconda settimana deldesi conclude con il successo di Jasper(Alpecin-Deceuninck). Il velocista si è imposto nella Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri al termine di unomolto tirato,ndo la maglia verde Wout van(Jumbo-Visma). Il gruppo è riuscito a riprendere Benjamin Thomas (Cofidis), ultimo attaccante di giornata, soltanto negli ultimi 500 metri: il transalpino aveva attaccato assieme ad Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) e aveva poi lasciato la sua compagnia nel tratto conclusivo, provando l’azione in solitaria ma venendo fagocitato dal plotone in vista del traguardo. Giornata per nulla positiva per Jonas Vingegaard: la maglia gialla è rimasta coinvolta in una caduta a poco meno di 60 chilometri dal traguardo, ...

