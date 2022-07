VIDEO Le azzurre vincono la Volleyball Nations League 2022: rivivi le emozioni e gli highlights della finale contro il Brasile (Di domenica 17 luglio 2022) Per la prima volta nella storia, l’Italia femminile sale sul gradino più alto del podio nella Volleyball Nations League. Un torneo in cui le azzurre sono andate in crescendo, acquisendo più forza e sicurezza match dopo match, vittoria dopo vittoria. La finale contro il Brasile ha visto una squadra concentrata ed attenta che ha letteralmente dominato le avversarie per centrare l’importante successo. Non è servita neanche una Paola Egonu in versione “Wonder Woman”, ne è bastata una “normale” per gli elelvatissimi standard della nostra opposta. 21 punti per lei, 11 per una meravigliosa Caterina Bosetti, particolarmente ispirata in attacco. Un successo corale, per una nazionale gestita in modo perfetto dal CT Davide Mazzanti. rivivi tutte ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Per la prima volta nella storia, l’Italia femminile sale sul gradino più alto del podio nella. Un torneo in cui lesono andate in crescendo, acquisendo più forza e sicurezza match dopo match, vittoria dopo vittoria. Lailha visto una squadra concentrata ed attenta che ha letteralmente dominato le avversarie per centrare l’importante successo. Non è servita neanche una Paola Egonu in versione “Wonder Woman”, ne è bastata una “normale” per gli elelvatissimi standardnostra opposta. 21 punti per lei, 11 per una meravigliosa Caterina Bosetti, particolarmente ispirata in attacco. Un successo corale, per una nazionale gestita in modo perfetto dal CT Davide Mazzanti.tutte ...

