Via Koulibaly, il Napoli prova il doppio colpo dal Chelsea! (Di domenica 17 luglio 2022) L’asse Napoli-Chelsea è più caldo che mai. Negli scorsi giorni infatti è arrivata l’ufficialità di Kalidou Koulibaly al club londinese, ma quello del centrale senegalese non dovrebbe essere l’ultimo colpo di mercato su quest’asse. Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i partenopei hanno messo nel mirino due giocatori dei Blues: Kepa Arrizabalaga e Armando Broja. Napoli Calciomercato Kepa Broja è già un vecchio pupillo di Aurelio De Laurentiis che lo aveva individuato come sostituto di Osimehn, a seguito del consiglio di Reja. L’attaccante albanese però ha un costo molto elevato, il Chelsea chiede infatti una cifra superiore ai 25 milioni, per Kepa invece la strada potrebbe essere più facile visto che i londinesi sono disposti a cederlo anche in prestito, l’unico problema potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 luglio 2022) L’asse-Chelsea è più caldo che mai. Negli scorsi giorni infatti è arrivata l’ufficialità di Kalidoual club londinese, ma quello del centrale senegalese non dovrebbe essere l’ultimodi mercato su quest’asse. Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i partenopei hanno messo nel mirino due giocatori dei Blues: Kepa Arrizabalaga e Armando Broja.Calciomercato Kepa Broja è già un vecchio pupillo di Aurelio De Laurentiis che lo aveva individuato come sostituto di Osimehn, a seguito del consiglio di Reja. L’attaccante albanese però ha un costo molto elevato, il Chelsea chiede infatti una cifra superiore ai 25 milioni, per Kepa invece la strada potrebbe essere più facile visto che i londinesi sono disposti a cederlo anche in prestito, l’unico problema potrebbe ...

