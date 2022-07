Vi ricordate Andrea Balestri di 'Pinocchio'? Ecco cosa ha fatto da grande (Di domenica 17 luglio 2022) Andrea Balestri è stato un bambino prodigio, il protagonista de Le avventure di Pinocchio, lo storico film diretto da Luigi Comencini. Dopo l'enorme successo di quegli anni è ha partecipato ad altri progetti cinematografici. Ma di cosa di occupa oggi? Andrea Balestri è diventato famoso quando era molto piccolo. Scelto da Luigi Comencini per lo sceneggiato Rai, Le avventure di Pinocchio ripreso dall' omonimo romanzo di Carlo Collodi. A soli 9 anni di è ritrovato a lavorare con i grandi del cinema italiano come Nino Manfredi, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gina Lollobrigida, Ugo D'Alessio e Vittorio De Sica. Lo sceneggiato ebbe un grandissimo successo, tanto che anche ora è ricordato come la migliore trasposizione del romanzo di Carlo Collodi. Successivamente ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 17 luglio 2022)è stato un bambino prodigio, il protagonista de Le avventure di, lo storico film diretto da Luigi Comencini. Dopo l'enorme successo di quegli anni è ha partecipato ad altri progetti cinematografici. Ma didi occupa oggi?è diventato famoso quando era molto piccolo. Scelto da Luigi Comencini per lo sceneggiato Rai, Le avventure diripreso dall' omonimo romanzo di Carlo Collodi. A soli 9 anni di è ritrovato a lavorare con i grandi del cinema italiano come Nino Manfredi, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gina Lollobrigida, Ugo D'Alessio e Vittorio De Sica. Lo sceneggiato ebbe un grandissimo successo, tanto che anche ora è ricordato come la migliore trasposizione del romanzo di Carlo Collodi. Successivamente ha ...

