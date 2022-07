Veterano sbarco Anzio festeggia 101 anni in Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Intendo andare avanti, c’è tanto da fare”. Harry Shindler,britco dellodi, hato oggi i suoi 101, ma non intende riposare. La sua prossima battaglia è contro la Brexit, per far tornare la Gran Bretagna in Europa, ha annunciato durante la sua festa di compleanno, in un ristorante sulla spiaggia di Porto d’Ascoli, frazione di San Benedetto del Tronto. A brindare con lui al Vesuvio, uno degli chalet, come si chiamano qui gli stabilimenti del lungomare, c’erano parenti, amici e sostenitori. Perché Harry è sempre stato un combattente. Ed è grazie ad una sua campagna che cinque milioni di britci all’estero potranno votare alle prossime elezioni politiche nel loro paese. Un successo per il quale lo ha ringraziato ...